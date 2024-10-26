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26 октября, 15:00

Технологии

"Техно": как киберконсьерж защищает дом от хакеров

"Техно": как киберконсьерж защищает дом от хакеров

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Более 80% москвичей сейчас опасаются кибератак. А спрос на киберучения для компаний вырос на четверть по сравнению с 2023 годом, говорят эксперты.

Обезопасить свой дом от хакеров поможет киберконсьерж. По словам разработчиков, роботы-консьержи сейчас являются одной из самых перспективных ниш. Они умеют подключаться к системам видеонаблюдения, телефонным базам данных, а также проверять неисправное оборудование.

Подробнее – в программе "Техно".

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