"Техно": столичные производители представили аппарат для реанимации с лазерным наведением

В Москве к серийному выпуску готовятся различные отечественные разработки. Например, полностью автономный аппарат для реанимации с лазерным наведением. Его установка занимает 20 секунд, что важно при экстренной госпитализации. Вскоре их получат столичные бригады скорой помощи.

Где и как в столице производят сложнейшее медицинское оборудование для спасения жизни? Об этом – в программе "Техно".



