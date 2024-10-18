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Новости

18 октября, 15:45

Технологии

"Техно": столичные производители представили аппарат для реанимации с лазерным наведением

"Техно": столичные производители представили аппарат для реанимации с лазерным наведением

Более 1 трлн руб выделят из бюджета Москвы на развитие системы здравоохранения

"Техно": новые отечественные разработки в области медицины готовят к серийному выпуску

"Доктор 24": нутрициолог рассказала, как гомоцистеин влияет на состояние мозга

"Доктор 24": врач рассказала, как помочь человеку, если его ударило током

Новости часа: в 23 стационарах Москвы внедрен сервис "Цифровая реанимация"

Мэр Москвы: сервис "Цифровая реанимация" работает в 23 стационарах столицы

"Мой район. Новости": Центр молекулярной аллергодиагностики могут открыть в Москве

Столичную скорую помощь оснастят российскими аппаратами для реанимации

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В Москве к серийному выпуску готовятся различные отечественные разработки. Например, полностью автономный аппарат для реанимации с лазерным наведением. Его установка занимает 20 секунд, что важно при экстренной госпитализации. Вскоре их получат столичные бригады скорой помощи.

Где и как в столице производят сложнейшее медицинское оборудование для спасения жизни? Об этом – в программе "Техно".

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