"Техно": первая автономная водородная заправочная станция появилась в России

В России появилась первая автономная водородная заправочная станция. Обычное топливо легко возгорается, а водород сложно поджечь – он быстро улетучивается.

Известно, что баллоны для водорода стали делать из прочных композитных материалов. Таким образом, водородная заправка сможет обслуживать транспорт, который не может передвигаться на бензиновом двигателе. Подробнее о том, как станция работает, – в программе "Техно".