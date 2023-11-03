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03 ноября, 15:50

Технологии

"Техно": первая автономная водородная заправочная станция появилась в России

"Техно": первая автономная водородная заправочная станция появилась в России

"Техно": первая автономная водородная заправочная станция появилась в РФ

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В России появилась первая автономная водородная заправочная станция. Обычное топливо легко возгорается, а водород сложно поджечь – он быстро улетучивается.

Известно, что баллоны для водорода стали делать из прочных композитных материалов. Таким образом, водородная заправка сможет обслуживать транспорт, который не может передвигаться на бензиновом двигателе. Подробнее о том, как станция работает, – в программе "Техно".

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