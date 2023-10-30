Власти Канады запретили Kaspersky и WeChat на электронных устройствах госорганов

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Канадские власти решили запретить использование продукции компании Kaspersky и приложений социальной сети WeChat на служебных мобильных устройствах сотрудников государственных ведомств. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что о запрете объявила председатель Совета казначейства Анита Ананд. Решение вступает в силу 30 октября.

В сообщении уточнили, что приложения WeChat и Kaspersky удалят с государственных мобильных устройств, пользователи не смогут загрузить их в будущем. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность государственной информации и правительственным сетям Канады.

Ранее Канада ввела санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России. Ограничительные меры призваны убедить Россию полностью покинуть территорию Украины, заявлял премьер-министра страны Джастин Трюдо.

В конце июля канадская сторона внесла в санкционный перечень по России 39 физических и 25 юридических лиц. Среди них – продюсер Иосиф Пригожин, артисты Shaman, Юлия Чичерина, Тимати, Филипп Киркоров, Иван Охлобыстин, сотовые операторы "Билайн", МТС, "МегаФон" и другие.

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