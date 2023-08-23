Канада ввела санкции против четырех россиян

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Канада ввела санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьера-министра страны Джастина Трюдо.

"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", – заявил он.

Политик подчеркнул, что ограничительные меры призваны убедить Россию полностью покинуть территорию Украины.

Канада ввела санкционные ограничения против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов 18 августа. В список также попали 15 граждан, которые являются представителями областей юстиции и безопасности в России.

В конце июля канадская сторона внесла в санкционный перечень по России 39 физических и 25 юридических лиц. Среди них продюсер Иосиф Пригожин, артисты Shaman, Юлия Чичерина, Тимати, Филипп Киркоров, Иван Охлобыстин, сотовые операторы "Билайн", МТС, "МегаФон" и другие.

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