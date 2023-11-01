YouTube начал запрещать просмотр видео при использовании блокировщиков рекламы

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Видеохостинг YouTube начал блокировать просмотр видеороликов при использовании блокировщиков рекламы. Об этом пишет американский интернет-портал The Verge со ссылкой на сам видеохостинг.

Отмечается, что воспроизведение роликов будет заблокировано в случае, если сайт не будет внесен в список исключений блокировщиков рекламы. Причина кроется в том, что утилиты по обходу рекламы нарушают правила публичной оферты видеосервиса, отметил представитель YouTube.

Предполагается, что изменения в политике YouTube коснутся всего мира.

"Реклама поддерживает разнообразную экосистему создателей по всему миру и позволяет миллиардам людей получать доступ к их любимому контенту на YouTube", – отметили в компании.

Запрет на просмотр видео с приложениями для блокирования рекламы был протестирован еще летом, указывает издание. Между тем с 2022 года YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из России, а Google также отключил контекстную рекламу для жителей РФ из поисковика и видеохостинга.



Ранее некоторые пользователи браузера Microsoft Edge столкнулись с проблемами с доступом к видеороликам на хостинге YouTube. Оказалось, что причина кроется в функции защиты от отслеживания активности пользователей, которая доступна в браузере по умолчанию.

Если включить самый строгий уровень защиты, то Edge ограничит возможности сбора данных о пользователях хостинга и показа персонализированной рекламы. Видеохостинг компании Google воспринимает это как блокировщик рекламы и, соответственно, блокирует просмотр видео на YouTube.