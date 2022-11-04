"Сделано в Москве": фотоаппарат "Зенит"

Фотоаппарат "Зенит" – летописец советской эпохи. О нем мечтали, как сегодня мечтают о новом смартфоне, его высоко ценили даже за пределами СССР.

Почему "Зенит" называют первым достижением советских дизайнеров? Как фотоаппарат оказался у юного Майкла Джексона? Какую роль "Зенит" сыграл в выборе первого космонавта? И как этот фотоаппарат связан с первым спутником-разведчиком Советского Союза?

Об этом – в программе "Сделано в Москве".

