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04 ноября, 22:00

Технологии

"Сделано в Москве": фотоаппарат "Зенит"

"Сделано в Москве": фотоаппарат "Зенит"

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Фотоаппарат "Зенит" – летописец советской эпохи. О нем мечтали, как сегодня мечтают о новом смартфоне, его высоко ценили даже за пределами СССР.

Почему "Зенит" называют первым достижением советских дизайнеров? Как фотоаппарат оказался у юного Майкла Джексона? Какую роль "Зенит" сыграл в выборе первого космонавта? И как этот фотоаппарат связан с первым спутником-разведчиком Советского Союза?

Об этом – в программе "Сделано в Москве".

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