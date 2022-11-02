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Экономика

Посещаемость магазинов с игрушками в РФ снизилась на 25%

Посещаемость магазинов с игрушками в РФ снизилась на 25%

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Сети детских товаров уходят с рынка России. Посещаемость работающих магазинов в данном сегменте снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом.

При этом интерес к покупкам детских товаров с рук наоборот вырос. По статистике, чаще всего в этом году россияне покупали на вторичном рынке велосипеды, самокаты и школьную форму.

Кто в данный момент поставляет детские товары? Что продают на маркетплейсах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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