Посещаемость магазинов с игрушками в РФ снизилась на 25%

Сети детских товаров уходят с рынка России. Посещаемость работающих магазинов в данном сегменте снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом.

При этом интерес к покупкам детских товаров с рук наоборот вырос. По статистике, чаще всего в этом году россияне покупали на вторичном рынке велосипеды, самокаты и школьную форму.

Кто в данный момент поставляет детские товары? Что продают на маркетплейсах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.