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Экономика

Россияне потратили 211 млрд рублей на ювелирные украшения в 2022 году – аналитики

Россияне потратили 211 млрд рублей на ювелирные украшения в 2022 году – аналитики

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Россияне потратили 211 миллиардов рублей на ювелирные украшения с начала 2022 года. Сумму подсчитали аналитики. По их словам, ювелирный рынок даже упал по сравнению с прошлыми годами.

В марте 2022 года мировые ювелирные дома приостановили свою коммерческую деятельность на территории России и закрыли почти все свои магазины. Оставшаяся часть бутиков распродает прошлые коллекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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