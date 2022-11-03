Россияне потратили 211 млрд рублей на ювелирные украшения в 2022 году – аналитики

Россияне потратили 211 миллиардов рублей на ювелирные украшения с начала 2022 года. Сумму подсчитали аналитики. По их словам, ювелирный рынок даже упал по сравнению с прошлыми годами.

В марте 2022 года мировые ювелирные дома приостановили свою коммерческую деятельность на территории России и закрыли почти все свои магазины. Оставшаяся часть бутиков распродает прошлые коллекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.