Водителей в Москве предупредили о возможной гололедице в ночь на четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог в связи с прогнозируемыми заморозками. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 3 ноября, в Москве ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети – при необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков дорог", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, автомобилистов, не успевших установить зимнюю резину, призвали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее департамент транспорта столицы призвал водителей соблюдать скоростной режим в холодную погоду. В ведомстве отметили, что из-за моросящего дождя или снега на дороге появляется скользкий слой. Автомобилистам напомнили о необходимости включить противотуманные фары и снизить скорость, и увеличить дистанцию при движении в тумане.

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