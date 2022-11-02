Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осеннюю обрезку деревьев проведут в столице до наступления холодов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обработают зеленые насаждения вдоль городских магистралей, в парках и других общественных пространствах", – говорится в сообщении.

Городские службы проведут как санитарную обрезку, так и омолаживающую. При последней обрезается часть кроны и ствола, чтобы дальше смогли образовываться молодые побеги.

"Во время санитарной обрезки удаляются больные, усыхающие, пораженные вредителями, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви", – отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обрезку деревьев делают в ноябре, когда уже прошел листопад, а сильные морозы не наступили. Ее также проводят весной – до начала сокодвижения.

Ранее сообщалось, что в следующем году к весне на ВДНХ высадят свыше 500 тысяч цветов. Работы по высадке начались в середине октября. Их собираются завершить до середины ноября. Отмечалось, что сами луковицы будут "спать" до весны.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!