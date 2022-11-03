В Госдуме выступили за увеличение срока службы в армии до двух лет

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.

Только за этот срок, по его мнению, можно качественно подготовить военнослужащего. Ранее подобные предложения звучали и из Верхней палаты.

Одногодичный срок в российской армии ввели с 2008 года. До этого на срочную службу призывали на два года. Призывники с высшим образованием имели право служить год вместо двух. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.