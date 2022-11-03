Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Общество

В Госдуме выступили за увеличение срока службы в армии до двух лет

В Госдуме выступили за увеличение срока службы в армии до двух лет

"Утро": атмосферное давление в четверг в Москве составит 749 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать вафельный торт

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Бурятии

"Утро": 2 градуса тепла ожидается в столице 3 ноября

В МЧС разрешили устанавливать мангалы в пяти метрах от домов

Москвичам рассказали о ценах в подмосковных отелях в предстоящие выходные

Москвичей предупредили о небольшом дожде в течение дня

Новости последнего часа: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

В магазинах H&M началась крупная распродажа

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.

Только за этот срок, по его мнению, можно качественно подготовить военнослужащего. Ранее подобные предложения звучали и из Верхней палаты.

Одногодичный срок в российской армии ввели с 2008 года. До этого на срочную службу призывали на два года. Призывники с высшим образованием имели право служить год вместо двух. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика