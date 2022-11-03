Облачную с прояснениями погоду пообещали москвичам 3 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и области в четверг, 3 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 0–2 градусов, а по области – -1–4 градуса. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее департамент транспорта столицы призвал водителей соблюдать скоростной режим в холодную погоду. В ведомстве отметили, что из-за моросящего дождя или снега на дороге появляется скользкий слой.

Автомобилистам напомнили о необходимости включить противотуманные фары и снизить скорость, а также увеличить дистанцию при движении в тумане.



Синоптик рассказал о погоде в ноябрьские праздники в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!