06:55Общество
Облачную с прояснениями погоду пообещали москвичам 3 ноября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и области в четверг, 3 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха в столице достигнет 0–2 градусов, а по области – -1–4 градуса. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее департамент транспорта столицы призвал водителей соблюдать скоростной режим в холодную погоду. В ведомстве отметили, что из-за моросящего дождя или снега на дороге появляется скользкий слой.
Автомобилистам напомнили о необходимости включить противотуманные фары и снизить скорость, а также увеличить дистанцию при движении в тумане.
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