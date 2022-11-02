В Росгидромете рассказали о потеплении в начале следующей недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы ждет потепление 7 и 8 ноября до семи градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, с 3 по 8 ноября на погоду будет оказывать влияние гребень высокого давления, поэтому в городе ожидается переменная облачность. При этом 4 ноября возможны небольшие осадки.

"С 3 по 6 ноября за счет прояснения при высоком давлении ночные температуры будут от 0 до -5. Дневные – составят от 0 до 5, чуть ниже климатической нормы. В целом температура прохладная", – говорит Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета На следующей неделе, 7–8 ноября, чуть-чуть потеплеет. Днем может быть 2…7, то есть на пару градусов выше. Существенного тепла пока не видно, но и сильного холода – тоже. Все в пределах нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал прогноз на предстоящую зиму в столице. В этом году она, вероятнее всего, не будет суровой, считает эксперт. Что касается снежного покрова, то его устойчивого образования следует ждать с приходом календарной зимы.



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