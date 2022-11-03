Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров до конца 2023 года

Фото: ТАСС/Eduard Korniyenko

Российское правительство продлило до конца будущего года срок действия ограничений на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что под ограничения подпадают технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла.

Всего ограничения распространяются на более чем 1,6 тысячи наименований товаров.

"Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. В перечне – более 250 кодов товарной номенклатуры, в том числе автомобили, железнодорожные вагоны, мотоциклы, летательные аппараты, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, медицинские изделия.

В соответствующем постановлении указано, что вывоз товаров из установленного перечня запрещен вне зависимости от страны производства.

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