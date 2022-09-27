Кабмин Украины запретил вывоз товаров в Россию

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Правительство Украины приняло решение о полном запрете на вывоз товаров в Россию. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

Отмечается, что постановление "О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации" будет иметь силу до "отмены военного положения" на территории страны.

"Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ", – объяснили в украинском ведомстве.

В свою очередь, первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона продолжает осуществлять санкционное давление на Россию. Она уточнила, что после начала спецоперации на Украине экспорт товаров в РФ был прекращен, однако теперь это официально закреплено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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