Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз из страны ряда промтоваров

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Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Соответствующее постановление подписал первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков, передает ТАСС.

Отмечается, что ограничения на экспорт вступают в силу с 23 сентября и будут действовать полгода.

В перечне – более 250 кодов товарной номенклатуры, в том числе автомобили, железнодорожные вагоны, мотоциклы, летательные аппараты, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, медицинские изделия. В документе указано, что вывоз товаров из установленного перечня запрещен вне зависимости от страны производства.

Кроме того, вводится запрет на вывоз товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта и реэкспорта, за пределы таможенной территории Евразийского экономического содружества в государства, не являющимися членами ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации ратифицировал договор о гармонизации таможенного законодательства РФ и Белоруссии и сотрудничестве двух государств в таможенной сфере.

В рамках договора предусмотрено создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра. Оно предусматривает координацию деятельности по управлению рисками, а также следит за реализацией аналитических функций и проведением таможенных операций Москвы и Минска.

