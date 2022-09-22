Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз из страны ряда промтоваров

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Фото: depositphotos/ligora
Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Соответствующее постановление подписал первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков, передает ТАСС.
Отмечается, что ограничения на экспорт вступают в силу с 23 сентября и будут действовать полгода.
В перечне – более 250 кодов товарной номенклатуры, в том числе автомобили, железнодорожные вагоны, мотоциклы, летательные аппараты, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, медицинские изделия. В документе указано, что вывоз товаров из установленного перечня запрещен вне зависимости от страны производства.
Кроме того, вводится запрет на вывоз товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта и реэкспорта, за пределы таможенной территории Евразийского экономического содружества в государства, не являющимися членами ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации ратифицировал договор о гармонизации таможенного законодательства РФ и Белоруссии и сотрудничестве двух государств в таможенной сфере.
В рамках договора предусмотрено создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра. Оно предусматривает координацию деятельности по управлению рисками, а также следит за реализацией аналитических функций и проведением таможенных операций Москвы и Минска.
В России выросли поставки товаров из Белоруссии
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