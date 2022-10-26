Эксперты Роскачества перечислили вредные привычки пользователей Windows

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Одной из вредных привычек пользователей Windows является одновременная установка двух антивирусов. Об этом "Газете.ру" сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как пояснили специалисты, в подобной ситуации ни одна из программ не будет работать качественно. Установка двух защитных программ не делает защиту компьютера от вредоносных файлов эффективнее.

"Кроме того, они будут проверять одни и те же файлы и программы при запуске, а это определенно замедлит работу компьютера", – объяснили эксперты.

Помимо этого, специалисты посоветовали не удалять программное обеспечение, где фигурируют названия Intel и AMD, утилиты, связанные с функциями обновления от производителя, Synaptics (сенсорные панели) и Realtek (аудио и беспроводные соединения).

К неразумным поступкам пользователей также относится игнорирование обновлений Windows. Как отмечают эксперты, долгое откладывание обновлений может привести к увеличению времени их установки в дальнейшем. Здесь специалисты Роскачества порекомендовали заранее установить время обновлений на подходящее.

Ранее офтальмолог рассказала, как избавиться от боли в глазах при регулярной работе за компьютером. Врач посоветовала установить на экран компьютера матовое покрытие без бликов. Помимо этого, он должен быть не слишком ярким или тусклым.

Также одним из способов предотвращения боли в глазах при работе за компьютером является соблюдение дистанции. Монитор должен располагаться на расстоянии 40 сантиметров от глаз, сообщила врач. Глаза должны располагаться на уровне экрана.



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