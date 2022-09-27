Microsoft заблокировала обновления Windows 11 для пользователей из РФ

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Американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11.

Так, при попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на сайт компании. Однако там открывается пустое окно при попытке установить программу-загрузчик последней версии Windows.

Ранее компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ. Сокращение затронуло более 400 сотрудников.

В июне пользователи из России пожаловались на проблемы со скачиванием Windows 10 и 11. При попытке загрузить операционную систему возникала ошибка 404.