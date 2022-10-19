Офтальмолог назвала способы предотвращения боли в глазах при работе за компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работающим за компьютером гражданам необходимо проводить регулярную профилактику для избежания раздражения и боли в глазах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач-офтальмолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Натия Дедиашвили рассказала, что покрытие монитора должно быть матовым и без бликов. Кроме того, он не должен быть тусклым или слишком ярким.

"Желательно, чтобы освещение в том месте, где находится гаджет, соответствовало яркости его монитора. Не следует допускать большой разницы между этими параметрами. При отсутствии встроенного фильтра синего света можно использовать специальные очки, блокирующие этот спектр", – поведала Дедиашвили.

Она рекомендовала расположить монитор на уровне 40 сантиметров от лица и держать его на уровне глаз. Кроме того, важную роль играет воздух в помещении. По словам офтальмолога, он не должен быть пересушен.

В качестве средства профилактики офтальмолог назвала увлажняющие капли, которые назначаются индивидуально, в зависимости от обстоятельств. Дедиашвили также посоветовала после каждых 20 минут работы с монитором отводить взгляд на отдаленный предмет.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказал, что просмотр телевизора или чтение в плохо освещенной комнате могут стать причиной снижения остроты зрения. По его словам, в результате повышается глазное давление. Он пояснил, что сетчатка глаза не любит слишком резких перепадов освещения. Эксперт порекомендовал никогда не читать и не смотреть что-либо в темноте.



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