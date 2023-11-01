"Рейд 112": автомобиль Hyundai врезался в столб на перекрестке с проспектом Андропова

В 01:10 автомобиль Hyundai врезался в столб на перекрестке с проспектом Андропова. Известно, что водитель не справился с управлением автомобиля и на полном ходу врезался в мачту городского освещения. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В 02:05 автомобиль Nissan двигался по внешней стороне МКАД в направлении Пятницкого шоссе. В районе 70-го километра у машины отлетело левое переднее колесо на полосу встречного движения и врезалось в машину BMW. После этого колесо отлетело в автомобиль KIA.

Подробнее – в программе "Рейд 112".