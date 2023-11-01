Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль Hyundai врезался в столб на перекрестке с проспектом Андропова

"Рейд 112": автомобиль Hyundai врезался в столб на перекрестке с проспектом Андропова

Пожар вспыхнул на Новом Арбате

Военкор телеканала "Россия 24" Максудов погиб в результате обстрела ВСУ

Автобус и внедорожник столкнулись на Рублевском шоссе

Подтопление произошло на складе Wildberries в Коледине

Грузовик на Киевском шоссе в Москве врезался в разделительное ограждение

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД

"Безопасный город": суд отклонил просьбу о домашнем аресте Шабутдинову

"Безопасный город": пенсионер отдал 150 тысяч рублей "автоподставщику"

Новости часа: восемь человек спасены при возгорании в жилом доме на юго-востоке столицы

В 01:10 автомобиль Hyundai врезался в столб на перекрестке с проспектом Андропова. Известно, что водитель не справился с управлением автомобиля и на полном ходу врезался в мачту городского освещения. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В 02:05 автомобиль Nissan двигался по внешней стороне МКАД в направлении Пятницкого шоссе. В районе 70-го километра у машины отлетело левое переднее колесо на полосу встречного движения и врезалось в машину BMW. После этого колесо отлетело в автомобиль KIA.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика