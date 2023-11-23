Грузовик на Киевском шоссе в Москве врезался в разделительное ограждение

В ТиНАО на Киевском шоссе фура врезалась в разделительное ограждение. Грузовик развернуло на пустой в этот момент трассе, он оказался на отбойнике.

Об аварии, которая попала в объектив дорожных камер, сообщили в столичном Дептрансе. В результате машина перекрыла три полосы в сторону Москвы и две – в сторону Московской области. В настоящее время проезжая часть освобождена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



