Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 07:15

Происшествия

Грузовик на Киевском шоссе в Москве врезался в разделительное ограждение

Грузовик на Киевском шоссе в Москве врезался в разделительное ограждение

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД

"Безопасный город": суд отклонил просьбу о домашнем аресте Шабутдинову

"Безопасный город": пенсионер отдал 150 тысяч рублей "автоподставщику"

Новости часа: восемь человек спасены при возгорании в жилом доме на юго-востоке столицы

Пожар произошел в доме в Чечерском проезде в Москве

Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД

Частная скорая и легковой автомобиль столкнулись на Кутузовском проспекте

"Безопасный город": мошенница обманула приглашенного на свидание на 25 тысяч рублей

Два автомобиля загорелись на парковке около ТЦ "Авиапарк"

В ТиНАО на Киевском шоссе фура врезалась в разделительное ограждение. Грузовик развернуло на пустой в этот момент трассе, он оказался на отбойнике.

Об аварии, которая попала в объектив дорожных камер, сообщили в столичном Дептрансе. В результате машина перекрыла три полосы в сторону Москвы и две – в сторону Московской области. В настоящее время проезжая часть освобождена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика