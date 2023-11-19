ДТП с участием двух машин произошло на внутренней стороне 102-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на внутренней стороне 102-го километра МКАД затруднено из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Перед развязкой с Щелковским шоссе затруднено движение в результате ДТП. На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля.

Сообщается, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На данный момент движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Ранее два автомобиля столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД в среднем ряду. В результате аварии никто не пострадал.