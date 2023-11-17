Грузовик наехал на водителя, который вышел из другого авто на Косинское шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль наехал на водителя, вышедшего из другой машины на проезжую часть Косинского шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте уже работают экстренные службы. Все обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких машин произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате аварии травмы получили пять человек. Им потребовалась госпитализация.

До этого на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

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