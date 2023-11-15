ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 41-го километра МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 41-го километра МКАД, движение затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 41-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в данный момент уточняется. В ведомстве предупредили, что движение в районе ДТП затруднено и осуществляется только по 1-й и 5-й полосам.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких машин произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате аварии травмы получили пять человек. Им потребовалась госпитализация.

До этого на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

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