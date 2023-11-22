Российский актер театра Максим Шахров погиб в ДТП

Фото: телеграм-канал "Истринский муниципальный драматический театр"

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб на 28-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Уточняется, что актер погиб 21 ноября в автомобильной аварии. Шахрова приняли в труппу тетра в 2020 году по окончании актерского отделения Московского государственного института культуры.

За свою карьеру он исполнил роли Сергея Есенина, Маленького Мука, а также играл в постановках "Тайна волшебных часов", "Бременские музыканты" и прочих.