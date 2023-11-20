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20 ноября, 12:09

Культура

Умерла писательница и правозащитница Нина Картели

Фото: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в возрасте 89 лет. Об этом заявил зампред партии "Яблоко" Борис Вишневский у себя в телеграм-канале.

"Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память", – сообщил он, выразив искренние соболезнования ее дочери, журналистке и правозащитнице Елене Эфрос, а также другим родственникам умершей.

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде в семье журналистов. Основную часть своей жизни посвятила защите прав человека. Об этом и не только она написала в своих 15 книгах, которые были напечатаны также за границей.

Писательница являлась матерью журналистки и правозащитницы Елены Эфрос и бабушкой театрального режиссера Евгении Беркович, которой недавно продлили арест по делу об оправдании терроризма за показ спектакля "Финист – Ясный сокол" в Москве.

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