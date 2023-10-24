"Рейд 112": автомобиль Lada Largus сбил доставщика еды на электровелосипеде

Около 01:10 автомобиль Honda двигался по Люблинской улице. В это время на мигающий желтый с Новочеркасского бульвара ехал курьер на электровелосипеде. Произошло столкновение.

В 07:25 такси Skoda Rapid двигалось по улице Верхняя Масловка. В районе дома номер 1 водитель остановился на светофоре. Через несколько секунд в него врезалась Toyota RAV4. Пожилой мужчина за рулем рассказал, что отвлекся на блюдо, которое приготовила ему в дорогу супруга.

В 11:30 автомобиль Lada Largus сбил доставщика еды на электровелосипеде. Участники движения не смогли вовремя сориентироваться и столкнулись. Курьер перелетел через велосипед и упал на капот машины.

В 16:20 на пульт службы 112 поступил звонок. Рабочие строящегося храма иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ярославском шоссе сообщили, что горит бытовка. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Подробнее – в программе "Рейд 112".