Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Больницы в секторе Газа не справляются с потоком раненых. 23 октября территория вновь подверглась ударам со стороны Израиля. В ХАМАС заявили, что в медицинских центрах закончилось горючее и нечем заправлять аккумуляторы. При этом в руководстве группировки призвали лидеров мусульманских стран занять максимально жесткую позицию в связи со сложившейся ситуацией.

В Берлине прошла акция памяти жертв атак подразделений ХАМАС на израильские территории. Жители немецкой столицы принесли в центр города флаги Израиля и зажгли свечи. В руках многие держали фотографии погибших. Ранее в Германии прошли масштабные демонстрации с поддержку Палестины. Они были разогнаны полицией.

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