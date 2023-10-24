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24 октября, 07:30

В мире

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Больницы в секторе Газа не справляются с потоком раненых. 23 октября территория вновь подверглась ударам со стороны Израиля. В ХАМАС заявили, что в медицинских центрах закончилось горючее и нечем заправлять аккумуляторы. При этом в руководстве группировки призвали лидеров мусульманских стран занять максимально жесткую позицию в связи со сложившейся ситуацией.

В Берлине прошла акция памяти жертв атак подразделений ХАМАС на израильские территории. Жители немецкой столицы принесли в центр города флаги Израиля и зажгли свечи. В руках многие держали фотографии погибших. Ранее в Германии прошли масштабные демонстрации с поддержку Палестины. Они были разогнаны полицией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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