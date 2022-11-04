"Ночная смена": премьера триллера "В эфире" и новый запрет экологов

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этот раз они обсудили премьеру триллер "В эфире" с Мэлом Гибсоном. Также ведущие рассказали о том, что экологи запретили приносить носки на могилу эльфа Добби из серии фильмов о Гарри Поттере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.