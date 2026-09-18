Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": часть бизнеса "Самолета" может перейти под управление Сбербанка

"Деньги 24": часть бизнеса "Самолета" может перейти под управление Сбербанка

"Деньги 24": Трамп намерен подписать законопроект об "адских санкциях" против России

Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

В Минфине заявили, что хранить сбережения в долларах нерационально

Цены на красную икру в России выросли в 2 раза

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

"Деньги 24": яблоки и сливы подешевели в России примерно на 20%

Новак допустил возобновление экспорта дизтоплива после формирования запасов

"Деньги 24": каждый четвертый россиянин ежегодно оформляет налоговый вычет

Запрет на экспорт дизельного топлива из России продлят до конца октября

Сбербанк может получить управление в девелоперской компании "Самолет". Часть бизнеса группы может перейти под управление банка, который в основном финансировал стройки компании.

Проблемы у "Самолета" начались несколько лет назад. Компания просила у государства помощь на 50 миллиардов рублей, но Минфин отказал. При этом ни "Самолет", ни Сбербанк официально информацию о возможной передаче бизнеса не подтверждали.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕвгений Беляков

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика