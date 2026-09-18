"Деньги 24": часть бизнеса "Самолета" может перейти под управление Сбербанка

Сбербанк может получить управление в девелоперской компании "Самолет". Часть бизнеса группы может перейти под управление банка, который в основном финансировал стройки компании.

Проблемы у "Самолета" начались несколько лет назад. Компания просила у государства помощь на 50 миллиардов рублей, но Минфин отказал. При этом ни "Самолет", ни Сбербанк официально информацию о возможной передаче бизнеса не подтверждали.

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