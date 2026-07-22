"Деньги 24": криптовалюты станут легальными в России с 1 сентября

Госдума приняла закон о правилах обращения криптовалют в России. Документ вступит в силу 1 сентября и создаст легальную инфраструктуру для операций с цифровой валютой.

Инвесторы смогут использовать российскую инфраструктуру для операций с криптовалютами. При этом часть рисков, связанных с хранением и использованием цифровых активов, по-прежнему будет зависеть от самих пользователей.

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