10 июня, 15:30Политика
"Деньги 24": Госдума приняла новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством
Госдума приняла законопроект "Антифрод 2.0", направленный на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством. В частности, вводится право на материальную компенсацию жертвам мошенников от банков и операторов связи в случаях, если те не предотвратят действия злоумышленников.
Какие дополнительные меры приняты? Об этом – в программе "Деньги 24".
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