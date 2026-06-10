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10 июня, 15:30

Политика

"Деньги 24": Госдума приняла новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

"Деньги 24": Госдума приняла новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

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Госдума приняла пакет законов по борьбе с мошенниками

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Госдума приняла законопроект "Антифрод 2.0", направленный на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством. В частности, вводится право на материальную компенсацию жертвам мошенников от банков и операторов связи в случаях, если те не предотвратят действия злоумышленников.

Какие дополнительные меры приняты? Об этом – в программе "Деньги 24".

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