"Деньги 24": треть покупателей новостроек в Москве рассчитывают на снижение цен

Около 36% потенциальных покупателей жилья в новостройках ожидают от застройщиков снижения цен. Такие данные представило исследование "Без ипотеки" агентства "Король Медиа" и Единого ресурса застройщиков.

Цены на недвижимость находятся на пике, рыночная ставка остается высокой, а льготные программы существенно сокращены. Однако аналитики напоминают, что похожая ситуация с резким ростом цен уже наблюдалась в 2006–2008 годах, и спустя 4 года рынок недвижимости кардинально изменился, а застройщики стали сговорчивее.

