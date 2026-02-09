"Деньги 24": цены на новостройки в Москве выросли почти на 40% за год

Новостройки массового сегмента в Москве за год подорожали почти на 40%. По мнению экономического обозревателя Евгения Белякова, основной причиной такого роста стала программа "Семейная ипотека", которая разогрела рынок и способствовала увеличению спроса.

В будущем тенденции могут измениться. С одной стороны, спрос может снизиться из-за сокращения числа семей, имеющих право на льготную ипотеку, и отсутствия быстрого снижения рыночных ставок. С другой стороны, на рынке постепенно образуется дефицит предложения, поскольку девелоперы сократили объемы запуска новых проектов по сравнению с предыдущими годами.

