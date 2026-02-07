В России может резко вырасти спрос на апартаменты, как и их стоимость. По словам экспертов, так рынок недвижимости может отреагировать после решения Конституционного суда. Согласно постановлению, жительница Санкт-Петербурга получила временную регистрацию в таком виде жилья.

Апартаменты давно пользуются популярностью в России. На московском рынке жилья на них приходится до 20%. А по стране – около 3–4% всех построенных помещений за последние 15 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

