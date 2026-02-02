Форма поиска по сайту

02 февраля, 15:30

Экономика

"Деньги 24": в январе спрос на "Семейную ипотеку" среди россиян вырос в 2–3 раза

Крупнейшие банки зафиксировали аномальный спрос на "Семейную ипотеку" в январе. По их данным, количество выданных кредитов по этой программе было в 2–3 раза выше, чем годом ранее. Россияне стремились оформить жилищный кредит до ужесточения правил 1 февраля.

Как объяснил экономический обозреватель Евгений Беляков, "Семейная ипотека" была основным драйвером роста рынка недвижимости и цен на жилье. Теперь программа трансформировалась в адресный продукт для семей с детьми, что, по мнению эксперта, является правильным шагом.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений БеляковМаксим ШаманинАлина Гилева

