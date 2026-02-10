"Деньги 24": средние ставки по вкладам в РФ оказались на уровне около 15% годовых

Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться, следуя за ключевой ставкой Центробанка России, которая составляет 16% годовых. Сейчас средние ставки по депозитам находятся на уровне около 15% годовых.

Самые высокие ставки банки предлагают по краткосрочным вкладам. Например, при размещении денег на три месяца можно получить до 16% годовых. По вкладам на срок от полугода средняя ставка составляет 14%, а по годовым депозитам – около 13% годовых.

