19 января, 09:30

Экономика

В России могут ограничить крупные сделки с наличными средствами

Российские банки заблокировали миллионы карт с начала года

Банки в России приостановили выдачу "Семейной ипотеки"

В Минфине предложили ограничить покупку квартир за наличные деньги

Стоимость кофе выросла на 20% после Нового года

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Пособия по безработице проиндексируют в Москве с 1 февраля

Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

Минфин России готовится ограничить государственную регистрацию крупных сделок с наличными между физическими и юридическими лицами. Сделку не зарегистрируют, если она превышает 5 миллионов рублей или общая сумма всех сделок стороны больше 50 миллионов рублей. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Некоторые российские банки, включая Россельхозбанк и Т-Банк, приостановили выдачу кредитов по "Семейной ипотеке". Минфин России заявил, что программа продолжает действовать, а ограничений для банков нет. В ведомстве пояснили, что кредитные организации могут временно перенастраивать операционные процессы.

Дарья ЕрмаковаМитя КозачинскийКонстантин Цыганков

