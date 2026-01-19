В России могут ограничить крупные сделки с наличными средствами

Минфин России готовится ограничить государственную регистрацию крупных сделок с наличными между физическими и юридическими лицами. Сделку не зарегистрируют, если она превышает 5 миллионов рублей или общая сумма всех сделок стороны больше 50 миллионов рублей. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Некоторые российские банки, включая Россельхозбанк и Т-Банк, приостановили выдачу кредитов по "Семейной ипотеке". Минфин России заявил, что программа продолжает действовать, а ограничений для банков нет. В ведомстве пояснили, что кредитные организации могут временно перенастраивать операционные процессы.

