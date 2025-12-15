Форма поиска по сайту

15 декабря, 11:30

Экономика

"Деньги 24": большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Доля отказов банков по ипотечным заявкам достигла рекордных 67% в РФ в октябре 2025 года

Разрыв цен на новостройки и вторичной жилье по России превысил рекордные 60%

Собянин: более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году

День финансовой грамотности состоялся в Москве

"Москва сегодня": запретят ли скидки на маркетплейсах

В Москве наградили финалистов премии "Лидеры производительности труда"

"Деньги 24": курс рубля опустился по отношению к доллару почти на 5%

"Деньги 24": карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать в России

"Деньги 24": доходы бюджета от лотерей в России превысили 5,5 млрд рублей в 2025 году

Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, рассказал экономической обозреватель Евгений Беляков. Решение по ней примут на заседании Совета директоров ЦБ в пятницу, 19 декабря.

Из 23 опрошенных экспертов 17 прогнозируют снижение до 15,5% с текущих 16,5%, что, по их мнению, будет соответствовать замедлению годовой инфляции и текущим макроэкономическим трендам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

