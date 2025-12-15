"Деньги 24": большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, рассказал экономической обозреватель Евгений Беляков. Решение по ней примут на заседании Совета директоров ЦБ в пятницу, 19 декабря.

Из 23 опрошенных экспертов 17 прогнозируют снижение до 15,5% с текущих 16,5%, что, по их мнению, будет соответствовать замедлению годовой инфляции и текущим макроэкономическим трендам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.