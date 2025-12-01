Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:30

Экономика

"Деньги 24": изменения в финансовой и экономической сфере вступили в силу в РФ с 1 декабря

Опрос показал, что россияне ожидают роста инфляции до 13%

Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты перед Новым годом

Новое правило о потребительской рассрочке вступило в силу в России

Пшеничный хлеб может полностью заменить ржаной в российских магазинах

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Путин подписал закон о повышении МРОТ

В столице награждены победители конкурса "Лидеры закупок Москвы"

"Деньги 24": банки РФ повысили проценты по вкладам

С 1 декабря в России вступили в силу несколько изменений в финансовой и экономической сфере. В первую очередь изменился расчет утилизационного сбора на автомобили. Льготные ставки сохранены только для маломощных машин, ввозимых для личного пользования, для остальных стоимость сбора значительно выросла.

Кроме того, ужесточились условия получения образовательного кредита с государственной субсидией 3% годовых. Теперь он доступен только абитуриентам, поступающим на приоритетные для экономики специальности. Также с декабря через портал "Госуслуги" можно отправить стандартную жалобу на действия коллекторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикатранспортобразованиевидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

