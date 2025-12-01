"Деньги 24": изменения в финансовой и экономической сфере вступили в силу в РФ с 1 декабря

С 1 декабря в России вступили в силу несколько изменений в финансовой и экономической сфере. В первую очередь изменился расчет утилизационного сбора на автомобили. Льготные ставки сохранены только для маломощных машин, ввозимых для личного пользования, для остальных стоимость сбора значительно выросла.

Кроме того, ужесточились условия получения образовательного кредита с государственной субсидией 3% годовых. Теперь он доступен только абитуриентам, поступающим на приоритетные для экономики специальности. Также с декабря через портал "Госуслуги" можно отправить стандартную жалобу на действия коллекторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.