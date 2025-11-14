Форма поиска по сайту

14 ноября, 15:30

"Деньги 24": мошенники похитили с карт и счетов россиян более 8 млрд рублей за 3 месяца

"Деньги 24": мошенники похитили с карт и счетов россиян более 8 млрд рублей за 3 месяца

Мошенники похитили с карт и счетов россиян более 8 миллиардов в третьем квартале этого года, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Количество незаконных операций за этот период выросло почти на треть.

Количество операция без согласия клиента составило 460,1 тысячи, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было предотвращено хищений на сумму 3,5 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
безопасностьвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

