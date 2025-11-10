Форма поиска по сайту

10 ноября, 17:35

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему российские банки не снижают ставки по ипотеке

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему российские банки не снижают ставки по ипотеке

Крупные российские банки, несмотря на снижение ключевой ставки, так и не стали пересматривать ставки по ипотеке в сторону уменьшения. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, причина в том, что ипотека на данный момент не выгодна банкам.

Эксперт отметил, что на это повлияли ограничения Центробанка РФ, по которым ипотеку не могут взять люди с долгами и с небольшим первоначальным взносом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

