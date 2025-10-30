"Деньги 24": в РФ планируют урегулировать рынок рассрочки при сделках с жильем

Власти планируют урегулировать рынок рассрочки в России при сделках с жильем, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила, при которых деньги продавцу будут перечисляться только после оформления квартиры в собственность.

По словам эксперта, сейчас застройщики часто предлагают рассрочку на 1–2 года, завышая стоимость квартир и заключая договоры напрямую с покупателями, что оставляет дольщиков без защиты. Новые правила должны снизить риски как для покупателей, так и для застройщиков.

