30 октября, 12:30Экономика
"Деньги 24": в РФ планируют урегулировать рынок рассрочки при сделках с жильем
Власти планируют урегулировать рынок рассрочки в России при сделках с жильем, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила, при которых деньги продавцу будут перечисляться только после оформления квартиры в собственность.
По словам эксперта, сейчас застройщики часто предлагают рассрочку на 1–2 года, завышая стоимость квартир и заключая договоры напрямую с покупателями, что оставляет дольщиков без защиты. Новые правила должны снизить риски как для покупателей, так и для застройщиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.