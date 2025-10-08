"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ежегодные взносы в фонд обязательного медицинского страхования для неработающих граждан. Инициатива направлена на сокращение дефицита фонда, который, по прогнозам, достигнет 80 миллиардов рублей в 2026 году.

Размер предлагаемой платы может составить 45 тысяч рублей. Сейчас взносы в фонд ОМС за работающих граждан перечисляют работодатели, а лечение нетрудоустроенных оплачивается из федерального и региональных бюджетов.

Эксперты и депутаты спорят, как определить, кто действительно не работает по собственной воле, а кто – временно безработный, самозанятый или, например, родитель, занятый дома.

