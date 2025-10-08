Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 12:30

Политика

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

ВС РФ взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами

В России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ежегодные взносы в фонд обязательного медицинского страхования для неработающих граждан. Инициатива направлена на сокращение дефицита фонда, который, по прогнозам, достигнет 80 миллиардов рублей в 2026 году.

Размер предлагаемой платы может составить 45 тысяч рублей. Сейчас взносы в фонд ОМС за работающих граждан перечисляют работодатели, а лечение нетрудоустроенных оплачивается из федерального и региональных бюджетов.

Эксперты и депутаты спорят, как определить, кто действительно не работает по собственной воле, а кто – временно безработный, самозанятый или, например, родитель, занятый дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
политикаобществовидеоЕвгения МирошкинаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика