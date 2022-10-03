"Деньги 24": цены на нефть и газ

На этой неделе ожидаются подробности по потолку цен на российские нефть и газ. То есть, энергоресурсы хотят покупать по стоимости, которую определят в Еврокомиссии и Вашингтоне.

Как это повлияет на российский рынок? Что происходит на бирже? Какие еще санкционные ограничения могут ввести западные страны и как в этой ситуации грамотнее всего распорядиться своими финансами? Об этом – в программе "Деньги 24".