Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней

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Европейцы могли бы достичь мира на Украине всего за несколько дней, если бы они этого пожелали, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

"Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. Предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир", – сказал он.

Лукашенко отметил, что белорусы, как ни один другой народ, высоко ценят человеческую жизнь, поскольку они потеряли каждого третьего в ходе нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что удар в спину союзническим российским войскам через республику не будет допущен. Он также отмечал, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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