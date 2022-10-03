В Кремле не стали прогнозировать сроки восстановления "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Понимание относительно сроков восстановления газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание, что в целом можно восстановить все что угодно", – приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что пока нет ясности и в том, с какими странами Россия сможет сотрудничать по данному вопросу.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что из-за приостановки работы "Северного потока" США получили возможность продавать больше своего сжиженного природного газа по высокой цене.

На прошлой неделе на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции, в свою очередь, пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.



"Северные потоки" можно отремонтировать – Новак

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