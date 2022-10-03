"Роскосмос" показал обстановку в Балтийском море после утечки газа из российских трубопроводов. Выбросы углеводородов из системы "Северных потоков" хорошо видны из космоса.

Сообщается, что снимки сделаны спутником "Канопус-В", когда газ еще выходил из труб. При этом Энергетическое агентство Дании накануне сообщило, что утечки прекратились.

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