"Деньги 24": частные инвесторы

Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 20 миллионов. Это при том, что ситуацию на фондовом рынке оптимистичной не назовешь.

Какие настроения царят среди инвесторов? И стоит ли присоединяться к тем, кто уже открыл брокерские счета? Об этом – в программе Деньги 24.